Геннадий Машьянов номинирован на «Тренера года» по версии The Ring

Издание The Ring назвало имена на звание «Тренер года». В список вошли Боб Сантос, Деррик Джеймс, Джоэл Диас и Геннадий Машьянов.

«Заслуженный тренер наконец получил профессиональное признание благодаря своей звезде, ученику Дмитрию Биволу, который провел мастер-класс против чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и некогда непобежденного Хильберто Рамиреса», — пишет The Ring.

Ранее Бивола признали боксером года по версии WBA.