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Сегодня, 13:39

Геннадий Машьянов номинирован на «Тренера года» по версии The Ring

Давид Хачатрян
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Геннадий Машьянов.
Фото Getty Images

Издание The Ring назвало имена на звание «Тренер года». В список вошли Боб Сантос, Деррик Джеймс, Джоэл Диас и Геннадий Машьянов.

«Заслуженный тренер наконец получил профессиональное признание благодаря своей звезде, ученику Дмитрию Биволу, который провел мастер-класс против чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса и некогда непобежденного Хильберто Рамиреса», — пишет The Ring.

Ранее Бивола признали боксером года по версии WBA.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Геннадий Машьянов. «Порекомендовал бы Джошуа перестать заниматься качкой». Этот тренер привел Бивола к чемпионству

Бокс
Дмитрий Бивол
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