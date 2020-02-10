Адвокаты боксера Кушиташвили показали, как росгвардеец сам сломал себе нос

По версии адвокатов российского боксера Георгия Кушиташвили, их подзащитный не ломал нос сотруднику Росгвардии. По их версии, росгвардеец сам сломал себе нос.

Адвокаты провели следственный эксперимент, где продемонстрировал свою версию событий. Они утверждают, что спортсмен просто сделал шаг в сторону, и представитель Росгвардии по инерции врезался в стену и сломал себе нос. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Защита бойца Кушиташвили показала, как росгвардеец сам сломал себе нос. Съемка Мэш pic.twitter.com/iIcv87Ks7h — Морковка Нигана (@NeganandLucil) February 10, 2020

Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, ранее были задержаны в Москве. По версии следствия, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у него было обнаружено наркотическое вещество.

Суд отправил боксера под арест до 1 апреля. Кушиташвили также исключили из сборной России.