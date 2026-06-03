Узинский о втором матче «Зенита» с «Локо»: «Победили благодаря защите»

Форвард БК «Зенит» Дмитрий Узинский прокомментировал «СЭ» победу своей команды над «Локомотивом-Кубань» (64:61) во втором матче серии за бронзу Единой лиги ВТБ.

— В последней четверти «Зенит» пропустил всего 10 очков. Можно сказать, что сегодня выиграла защита?

— Мне кажется, чаще всего у нас все строится от защиты. Когда мы хорошо защищаемся, не даем сопернику набирать легкие очки, у нас появляется преимущество. Организуем быстрые отрывы. В этой игре мы определенно хорошо мы отработали в защите. Поэтому, да — победа благодаря защите.

— Вы сегодня забросили важный бросок в четвертой четверти, сделав показ в стиле Воронцевича. Тренировки с Андреем дают о себе знать?

— Да, мы отрабатывали такое — правда. Пригодилось один раз. Надеюсь, не последний.

— Серия переезжает в Краснодар при счете 2-0. Хочется завершить ее уже на этой неделе?

— Конечно, хочется. Но мы понимаем, что всем нелегко играть в Краснодаре. У «Локомотива» там будет мощная поддержка болельщиков — он хорошо играет дома, так что игра будет тяжелой. Настраиваемся на борьбу, а там уже посмотрим. Если будем играть в свой баскетбол и не давать «Локомотиву» то, что он хочет, у нас будут хорошие шансы на успех.

Третья игра серии состоится 7 июня.