В МБА намерены сохранить Владислава Трушкина

Как стало известно «СЭ», МБА-МАИ рассчитывает на Владислава Трушкина в следующем сезоне, предложив ему новое соглашение. 33-летний форвард пока не дал положительный ответ.

Участник двух Матчей звезд выступает за МБА с 2023 года. В текущем сезоне Трушкин вошел в топ-3 лучших снайперов команды (9 очков за 23:20), в топ-2 по подборам (4,6) и показал второй процент реализации трехочковых (72/182 — 39,8 процента).

В финале победного Кубка России с «Нижним Новгородом» Владислав набрал 5 очков.

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