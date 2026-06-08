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8 июня, 07:16

Защитник «Зенита» Жбанов пропустит решающие матчи серии против «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов больше не сыграет в этом сезоне Единой лиги ВТБ, сообщил исполняющий обязанности главного тренера сине-бело-голубых Ростислав Вергун.

— Что у вас произошло с Георгием Жбановым?

— Он закончил свой сезон. Он получил травму, — приводит слова Вергуна пресс-служба «Зенита».

«Зенит» после трех матчей ведет в серии против «Локомотива-Кубань» за бронзовые медали Единой лиги ВТБ — 2-1. Следующий матч пройдет в Краснодаре 9 июня.

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Источник: БК «Зенит»
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БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Георгий Жбанов
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