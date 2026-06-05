МБА ведет переговоры с «Енисеем» по Дмитрию Сонько

Как стало известно «СЭ», московский клуб МБА заинтересован в подписании контракта с капитаном «Енисея» Дмитрием Сонько. В случае успешного завершения переговоров красноярский клуб получит компенсацию за переход игрока.

Сонько — воспитанник «Енисея», находится в системе клуба с 2016 года. Перед началом текущего сезона он стал капитаном команды и заметно повысил свою статистику: 9,9 очка (пятый показатель в команде, в сезоне-2024/25 было 7,2), 3,1 подбора и 1,2 передачи за 26 минут на паркете в Единой лиге. Прогресс 24-летнего защитника недавно отмечал наставник красноярцев Йовица Арсич.

Сонько реализовал 39,1 процента (66/169) трехочковых и поучаствовал в конкурсе снайперов в рамках Матча звезд-2026.

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