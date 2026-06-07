Форвард «Зенита» Воронцевич — о третьем матче против «Локомотива-Кубань»: «Нужно быть готовым ко всему»

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от третьего матча серии за третье место Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань».

«Мы знаем, что будет непросто. Это все будет зависеть, конечно же, от нас, от нашей защиты, от нашего нападения, от нашей слаженной командной прежде всего работы. И нужно понимать, что «Локо» будет вгрызаться в каждый момент, будет биться, и нужно держать удар и самим не оплошать, оставаться командой. Вот что нам нужно для завтрашнего матча. Настраивать себя на победу, но быть готовым ко всему», — приводит слова спортсмена пресс-служба клуба.

Встреча пройдет 7 июня в Краснодаре и начнется в 16.00 по московскому времени. Петербуржцы ведут в серии до трех побед со счетом 2-0.