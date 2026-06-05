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Сегодня, 08:00

Хэйдон Далтон останется в «Уралмаше»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Как стало известно «СЭ», «Уралмаш» договорился о новом контракте с форвардом Хэйдоном Далтоном. Предыдущее соглашение американского игрока истекало в июне 2026 года.

В сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ Далтон вошел в топ-5 лучших снайперов своей команды (9,8 очка) и в топ-5 по подборам (4,6). Хэйдон выступает за клуб из Екатеринбурга с 2024 года. С командой он выиграл Кубок России-2025, став MVP «Финала четырех».

До «Уралмаша» Далтон играл за «Самару», «Хапоэль» (Холон), «Сан-Пабло Бургос», «Бурк», «Нимбурк» и «Бакккен».

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