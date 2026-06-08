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8 июня, 23:00

Беленицкий — о трех поражениях от ЦСКА в финале: «У нас полкоманды играет на уколах»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий в разговоре с «СЭ» поделился мнением о неудачной игре казанской команды в финале плей-офф Единой лиги ВТБ.

— В полуфинале вы уступали 1-3 «Зениту», но в итоге выиграли серию. С ЦСКА счет уже 0-3. Вас рано списывать со счетов?

— Конечно, рано. Серия длится до четырех побед. Еще можем вернуться. Надо, как минимум, начать со следующей игры. Терять нечего, будем выкладываться по полной, биться за наших болельщиков.

— Пока команда проиграла все три игры без нервных концовок. В чем причина?

— Да, по сути каждый матч проигрывали без шансов. В первую очередь дело в незалеченных травмах. У нас полкоманды играет на уколах. Они физически лучше подготовлены. Видно, что держатся в одном ритме всю игру. Мы же пока можем выдавать только хорошие отрезки. Одну-две четверти, потом сбавляем обороты. Так обыграть ЦСКА очень сложно.

8 июня ЦСКА на выезде обыграл УНИКС (86:74) в третьем матче финальной серии. Четвертая игра состоится в Казани 10 июня.

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БК УНИКС
БК ЦСКА
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