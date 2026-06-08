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8 июня, 22:35

Баскетболист ЦСКА Руженцев: «Если удастся выиграть Кубок в Казани — не расстроимся»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард ЦСКА Самсон Руженцев в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями после победы над УНИКСом (86:74, 3-0) в третьем матче финальной серии.

Четвертый матч состоится в Казани 10 июня.

— В регулярке вы сыграли с УНИКСом 2-2, но в плей-офф без шансов выиграли три матча подряд. Казанцы тогда были сильнее?

— Не сказал бы, что УНИКС сильно поменялся, это мы сделали еще один шаг вперед. Плюс у УНИКСа много травмированных игроков. Да, они в полном составе, но мы понимаем, что не все их лидеры могут играть в полную силу. Поэтому мы так уверенно выигрываем. Ведем в серии 3-0, первый раз выиграли в гостях в этом сезоне. Стоит порадоваться.

— ЦСКА проводит идеальный плей-офф. В чем секрет?

— Как я и говорил ранее, в плей-офф мы вышли на уровень выше. Отлично чувствуем друг друга, четко знаем что делать, когда выходим на площадку. За счет этого машина так и работает.

— Хочется выиграть финальную серию в четырех матчах?

— Желательно. Если удастся выиграть в Казани — не расстроимся. Конечно, было бы здорово, если бы подняли Кубок Белова в «Мегаспорте», но наша цель в принципе его поднять.

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