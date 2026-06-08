Министр спорта Татарстана Леонов заявил, что УНИКС может переломить ход серии против ЦСКА

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов выразил уверенность, что УНИКС сохраняет шансы на победу в финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА, несмотря на два поражения на старте противостояния.

«Еще ничего не окончено. В полуфинале мы проигрывали 1-3 и смогли вернуться, так что и здесь можем отыграться», — сказал Леонов ТАСС.

По словам министра, серия складывается непросто для казанской команды, однако соперник является одним из сильнейших в лиге. Он также отметил, что первый матч получился напряженным, тогда как во второй встрече преимущество ЦСКА было более заметным. Леонов призвал болельщиков прийти на домашние игры и поддержать команду.

После двух матчей ЦСКА ведет в финальной серии со счетом 2-0. Третья и четвертая встречи пройдут в Казани 8 и 10 июня.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место, а УНИКС финишировал вторым. В плей-офф московский клуб последовательно обыграл «Енисей» и «Локомотив-Кубань», тогда как казанцы прошли МБА и «Зенит».

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