ЦСКА и УНИКС сыграют третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ в понедельник, 8 июня. Игра пройдет в «Баскет Холле» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы и сайты «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Начало — в 19.25 мск, за 15 минут до игры.

Узнать результат игры ЦСКА — УНИКС можно будет в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

Счет в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Армейцы победили в первых двух матчах серии (91:63, 102:89).

В регулярном чемпионате действующий чемпион ЦСКА занял первое место, а УНИКС — второе.