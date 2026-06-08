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8 июня, 17:30

ЦСКА — УНИКС: смотреть прямой эфир 3-го матча финала Единой лиги ВТБ

ЦСКА и УНИКС сыграют в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ 8 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото БК ЦСКА

ЦСКА и УНИКС сыграют третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ в понедельник, 8 июня. Игра пройдет в «Баскет Холле» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы и сайты «Матч ТВ», «Матч! Игра» и «Старт», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального телеэфира. Начало — в 19.25 мск, за 15 минут до игры.

Узнать результат игры ЦСКА — УНИКС можно будет в баскетбольном матч-центре и разделе Единой лиги ВТБ на сайте «СЭ».

Счет в серии — 2-0 в пользу ЦСКА. Армейцы победили в первых двух матчах серии (91:63, 102:89).

В регулярном чемпионате действующий чемпион ЦСКА занял первое место, а УНИКС — второе.

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БК УНИКС
БК ЦСКА
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