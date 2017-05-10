Спиридонов не попал в состав сборной России на Мировую лигу-2017

Доигровщик красноярского "Енисея" Алексей Спиридонов не попал в итоговый состав сборной России на Мировую лигу-2017, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола. Помимо Спиридонова в сборную не вызвали диагонального Константина Бакуна и блокирующего Игоря Филиппова.

Состав команды выглядит следующим образом:

связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;

диагональные: Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров, Егор Феоктистов;

блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин;

доигровщики: Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Клюка;

либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.

Напомним, что матчи Мировой лиги пройдут с 2 по 4 июня, российская команда сыграет против Аргентины, Франции и Болгарии.