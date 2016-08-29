09:58 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Волейбол

Александр Волков: "Российский волейбол не воспользовался наследием победы в Лондоне"

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Блокирующий сборной России Александр Волков подвел итоги выступления на Олимпиаде в Рио и отметил, что российский волейбол остановился в развитии. По его словам, успех Игр 2012 года не удалось развить.

– Если трезво смотреть на вещи, то мы объективно наиграли на это место, хотя и были близки к "бронзе", – цитирует Волкова "Бизнес Online". - С другой стороны, учитывая всю нашу историю и победные традиции, для сборной России это, конечно, не очень хороший результат, но провальным его, наверное, все-таки называть не стоит.

– После завершения турнира было какое-то командное собрание? Может быть, обсуждали почему всё так произошло в матче с США?

– Собрания не было, общались между собой. В основном все ушли в себя и разошлись, настроение было ужасное. Честно говоря, и сейчас не особо хочется вспоминать этот обидный матч. Надо принять результат и двигаться дальше.

– Главный тренер сборной Владимир Алекно в одном из интервью сказал, что российский волейбол "встал". Согласны с ним?

– Да, после 2012 года он остановился в развитии. Сейчас уже можно констатировать, что российский волейбол не воспользовался наследием победы в Лондоне. Нужно было развивать успех, повышать интерес к волейболу, но этого не произошло. Возможно, кризис повлиял, а может быть, просто бездействие. Так или иначе, клубы закрываются, зарплаты в чемпионате России уменьшаются.

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/article/170398

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