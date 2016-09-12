Елена Веснина забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

Россиянка Елена Веснина предположила, что одной из последних забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Теннисистка, выступавшая в паре с Екатериной Макаровой, стала обладательницей золотой медали Игр. Напомним, все российские медалисты Олимпиады были награждены автомобилями.
Finally got this baby😍😅It were last 2cars in the Azimut BMW auto😆Thank you very much for such a great gift🎁🚀Наверное я буду последняя,кто выставит фото с олимпийской машиной,хотя может и предпоследняя 😏Спасибо большое за такой подарок🎁🚀 и спасибо салону Азимут Бмв за помощь в организации многих вопросов👍 #bmwx6 #wow #Rio2016 #giftforagold #олимпийскийподарок #бмвх6 #веснина #рио2016 #олимпийскаячемпионка #спасибо