20:40 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Теннис

Елена Веснина забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

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Россиянка Елена Веснина предположила, что одной из последних забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Теннисистка, выступавшая в паре с Екатериной Макаровой, стала обладательницей золотой медали Игр. Напомним, все российские медалисты Олимпиады были награждены автомобилями.

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