Елена Веснина забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпиаде

Россиянка Елена Веснина предположила, что одной из последних забрала автомобиль, подаренный за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Теннисистка, выступавшая в паре с Екатериной Макаровой, стала обладательницей золотой медали Игр. Напомним, все российские медалисты Олимпиады были награждены автомобилями.