Альберт Гаун: "Сверхмотивирован взять медаль в Токио-2020"

Россиянин Альберт Гаун подчеркнул, что для победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро ему не хватило опыта. Спортсмен рассчитывает завоевать золото на Играх в Токио, которые пройдут в 2020 году.

- Прошло уже десять дней после завершения Олимпиады в Рио, но я все еще там, на ковре, - начал Гаун. - Это было непросто, столько в это было вложено тренерской работы, сил. Сейчас я сверхмотивирован и буду еще больше стараться завоевать медаль на следующей Олимпиаде в Токио.

Для меня Олимпийские игры в Рио были первыми. Опыта не хватило, переволновался. За день до своего выступления мы с Анастасией Барышниковой смотрели бой Алексея Денисенко, когда он вышел в финал. Тогда мы сказали, что тоже так можем. Но, к огромному сожалению, повторить успех Алексея не смогли.

Напомним, единственную медаль серебряного достоинства на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сборной России принес Алексей Денисенко, выступающий в весовой категории до 68 кг. (Сергей ФИШ)