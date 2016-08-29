Федерация поможет российской синхронистке, продающей подаренную машину

Исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что федерация поможет синхронистке, решившей продать подаренный автомобиль, решить вопрос с жильем. Однако руководитель добавил, что продать подаренную за золото Олимпиады в Рио машину не стоит.
На прошлой неделе один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на сайте по продаже машин. Позднее стало известно, что машину на продажу выставила одна из российских синхронисток. Сегодня стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев также решил продать подаренный автомобиль.
- Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.
Золото Игр в Рио-де-Жанейро в синхронном плавании завоевали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.
DIMDIM
Niсk дарить надо деньгами:) /// действительно, почему не сертификатами выдать, которые спокойно можно обналить
17:12
Niсk
дарить надо деньгами:)
17:06
DimMets
Здравое озарение спортивных функционеров, сначала жилье, потом гараж и уж затем машина. Тут еще нужно иметь в виду что к машине нужно иметь КАСКО, ОСАГО, что для данной модели довольно чувствительные деньги. Про бензин тоже молчу так как автомобиль не является малолитражкой. Не хочу никого обидеть, но получается как в анекдоте с голой жопой, но в короне. Наших олимпийцев действительно немного жаль, времена сказок которые начинались со слов: было у отца три сына, двое нормальных, а третий футболист, давно ушли в не бытие))
16:52
Солёный
Девочкам-синхронисткам нужно было дарить что-то типа Mini или баварца 1-го... а Х6 это скорее для тяжеловесов в силовых видах... ))))
16:09
mikeV
Begun Загаловок статьи не соответствует самой статьи - это фишка СЭ P.S. Пусть девушка сама решает, что нужно а что не нужно ей делать с подаренной машиной
15:53
Begun
Загаловок статьи не соответствует самой статьи Федерация пишет что поможет с жильем а заголовок что продать автомобиль Ляпы каждый день - Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.
15:26