15:08 | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Синхронное плавание

Федерация поможет российской синхронистке, продающей подаренную машину

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Исполняющий обязанности президента Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко сообщил, что федерация поможет синхронистке, решившей продать подаренный автомобиль, решить вопрос с жильем. Однако руководитель добавил, что продать подаренную за золото Олимпиады в Рио машину не стоит.  

На прошлой неделе один из автомобилей BMW Х6, которые были вручены золотым призерам летних Игр-2016, был выставлен на продажу на сайте по продаже машин. Позднее стало известно, что машину на продажу выставила одна из российских синхронисток. Сегодня стало известно, что бронзовый призер Олимпиады-2016 в велоспорте на треке Денис Дмитриев также решил продать подаренный автомобиль.

- Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.

Золото Игр в Рио-де-Жанейро в синхронном плавании завоевали Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Александра Пацкевич, Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Гелена Топилина и Елена Прокофьева.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160829/1053760666.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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DIMDIM

Niсk дарить надо деньгами:) /// действительно, почему не сертификатами выдать, которые спокойно можно обналить

17:12

Niсk

дарить надо деньгами:)

17:06

DimMets

Здравое озарение спортивных функционеров, сначала жилье, потом гараж и уж затем машина. Тут еще нужно иметь в виду что к машине нужно иметь КАСКО, ОСАГО, что для данной модели довольно чувствительные деньги. Про бензин тоже молчу так как автомобиль не является малолитражкой. Не хочу никого обидеть, но получается как в анекдоте с голой жопой, но в короне. Наших олимпийцев действительно немного жаль, времена сказок которые начинались со слов: было у отца три сына, двое нормальных, а третий футболист, давно ушли в не бытие))

16:52

Солёный

Девочкам-синхронисткам нужно было дарить что-то типа Mini или баварца 1-го... а Х6 это скорее для тяжеловесов в силовых видах... ))))

16:09

mikeV

Begun Загаловок статьи не соответствует самой статьи - это фишка СЭ P.S. Пусть девушка сама решает, что нужно а что не нужно ей делать с подаренной машиной

15:53

Begun

Загаловок статьи не соответствует самой статьи Федерация пишет что поможет с жильем а заголовок что продать автомобиль Ляпы каждый день - Девочка молодая, не из самой обеспеченной семьи, она хотела решить вопрос с жильем, получив деньги за машину. Федерация, конечно, ей поможет, а машину продавать не нужно, - цитирует "Р-Спорт" Власенко.

15:26

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