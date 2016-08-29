Алла Шишкина: "Когда прыгнули в бассейн в Рио, у всех начало сводить ноги"

Двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина в интервью "СЭ" подчеркнула, что увсловия в олимпийском бассейне в Рио-де-Жанейро оставляли желать лучшего. Спортсменка отметила, что история с зеленой водой была не единственной и пожаловалась на неправильную температуру воды в бассейне.

– Зеленая вода в Рио сравнима с отключением музыки?

– Это в принципе был какой-то ад. Для начала, прилетев 28 июля, мы сразу отправились в Жуан-Песоа (столица штата Параиба, в трех часах полета от Рио. – Прим. "СЭ"), где тренировались чуть меньше двух недель. Место почти на экваторе. Погода нас подготовила почти ко всему. Один день – дождь, другой – палящее солнце. Заключительные два дня была мутная вода. Мы даже смирились с тем, что выступать придется тоже в мутной.

– А есть что-то, с чем невозможно смириться?

– С температурой. Когда мы в Рио прыгнули в 25 – 26-градусную воду и у нас стало сводить ноги и руки, полкоманды просто плакали. Организаторы не могли ничего толком объяснить. Мол, фильтры засорились, и в городе было очень холодно, 15 градусов, а бассейн открытый. Якобы вода охладилась, а нагреть не могут, потому что бассейн типа не рассчитан на то, чтобы заливать в него так много горячей воды.

– В общем, сплошные отмазки. А какая правильная температура воды?

– 27 – 28 градусов.

– А бывало, что вода, наоборот, слишком теплая?

– Мы не участвовали в олимпийском отборе, но украинки рассказали, вода здесь была 30 – 31 градус. Тоже очень плохо, потому что идет большая нагрузка на сердце.

– Как в итоге решили вопрос с зеленой водой в Олимпийском парке?

– За стеной находился тренировочный бассейн. Его спустили и перекачали эту воду в основной.

– А прежняя вот прям реально была зеленая-зеленая?

– Да!!! Вытягиваешь руку и пальцев не видишь.

– Жесть.

– И по ощущениям она была какая-то склизкая. Там явно что-то завелось. (Дмитрий СИМОНОВ)