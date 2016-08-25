Анастасия Близнюк: "Спасибо огромное за такие подарки"

Российская гимнастка Анастасия Близнюк не стала скрывать своего восторга от подаренного автомобиля за завоевание золота на Олимпиаде-2016. По словам спортсменки, о такой машине она и мечтать не могла. Напомним, что Близнюк на Играх в Рио взяла золото в групповых упражнениях.

– Я в полном восторге. Это отличный подарок, о таком даже мечтать не могли, – приводит "Р-Спорт" слова Близнюк. – Это теплая встреча с Владимиром Владимировичем Путиным и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Спасибо огромное за такие подарки. Наверное, мы достойны этого, у меня много эмоций, слов нет! Сама буду ездить на машине, но и маме буду давать обязательно. Это тот автомобиль, на котором я хотела бы ездить!