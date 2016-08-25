18:51 25 августа | ОЛИМПИАДА — Рио-2016 — Художественная гимнастика

Анастасия Близнюк: "Спасибо огромное за такие подарки"

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Российская гимнастка Анастасия Близнюк не стала скрывать своего восторга от подаренного автомобиля за завоевание золота на Олимпиаде-2016. По словам спортсменки, о такой машине она и мечтать не могла. Напомним, что Близнюк на Играх в Рио взяла золото в групповых упражнениях.

– Я в полном восторге. Это отличный подарок, о таком даже мечтать не могли, – приводит "Р-Спорт" слова Близнюк. – Это теплая встреча с Владимиром Владимировичем Путиным и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Спасибо огромное за такие подарки. Наверное, мы достойны этого, у меня много эмоций, слов нет! Сама буду ездить на машине, но и маме буду давать обязательно. Это тот автомобиль, на котором я хотела бы ездить!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160825/1047573848.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

какая ТАКАЯ машина-то??? Лада Веста, надеюсь? все потцрэотично должно быть! не омериканские же тачилы дарить от страны, которая всячески пыталась вообще закрыть двери всей сборной и не германские же, где нас из медального зачета выкинули! только Лада, только хардкор! или что? или как? или потцрэотство - это для нищебродов-аборигенов только?

19:29 25 августа

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