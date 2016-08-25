Астраханские гандболистки получат по 500 тысяч рублей за победу на Олимпиаде-2016

Гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева, Виктория Жилинскайте и Виктория Калинина, представляющие Астраханскую область, получат от региона по 500 тысяч рублей. Об этом сообщил вице-губернатор области Константин Маркелов.

– Согласно постановлению правительства региона, спортсменки получат ценный денежный приз – 500 тысяч рублей для каждой медалистки, – приводит ТАСС слова Маркелова. – Я также приглашаю всех астраханцев прийти встретить наших спортсменок и от всей души выразить им благодарность за эту потрясающую по зрелищности победу.