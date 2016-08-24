Инна Тражукова: "Извинения Мамиашвили не приняты!"

Спортсменка сборной России по борьбе Инна Тражукова заявила "СЭ", что не получала личных извинений от Михаила Мамиашвили в связи с инцидентом после поединка за третье место на Олимпиаде-2016 в Рио.

– Я прочитала в СМИ о том, что Мамиашвили сегодня публично извинился за свое поведение в Рио, но не за то, что ударил меня и обвинил в предательстве Родины, - сказала Тражукова. - Кроме того, лично мне извинений не приносили ни Мамиашвили, ни Федерация спортивной борьбы России. Пока президент федерации не попросит прощения у меня за определенные действия, извинения приняты не будут. Сегодня на пресс-конференции Михаил Геразиевич сказал, что мы с ним еще тысячу раз обнимемся, но я не собираюсь обниматься с Мамиашвили после его поступков!

Вчера мы встретились с министром спорта Мутко. Я рассказала все, как есть. Виталий Леонтьевич отметил, что он будет разбираться в сложившейся ситуации. Министр спорта на моей стороне. (Любовь КОНЯЕВА)

Напомним, что ранее Тражукова в интервью "СЭ" заявила, что после ее поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и что она планирует обратиться в прокуратуру. В поединке за бронзу Игр-2016 Тражукова проиграла Монике Михалик из Польши. После схватки Мамиашвили обвинил спортсменку в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль.