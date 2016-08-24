Инна Тражукова: "Извинения Мамиашвили не приняты!"

Спортсменка сборной России по борьбе Инна Тражукова заявила "СЭ", что не получала личных извинений от Михаила Мамиашвили в связи с инцидентом после поединка за третье место на Олимпиаде-2016 в Рио.
– Я прочитала в СМИ о том, что Мамиашвили сегодня публично извинился за свое поведение в Рио, но не за то, что ударил меня и обвинил в предательстве Родины, - сказала Тражукова. - Кроме того, лично мне извинений не приносили ни Мамиашвили, ни Федерация спортивной борьбы России. Пока президент федерации не попросит прощения у меня за определенные действия, извинения приняты не будут. Сегодня на пресс-конференции Михаил Геразиевич сказал, что мы с ним еще тысячу раз обнимемся, но я не собираюсь обниматься с Мамиашвили после его поступков!
Вчера мы встретились с министром спорта Мутко. Я рассказала все, как есть. Виталий Леонтьевич отметил, что он будет разбираться в сложившейся ситуации. Министр спорта на моей стороне. (Любовь КОНЯЕВА)
Напомним, что ранее Тражукова в интервью "СЭ" заявила, что после ее поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и что она планирует обратиться в прокуратуру. В поединке за бронзу Игр-2016 Тражукова проиграла Монике Михалик из Польши. После схватки Мамиашвили обвинил спортсменку в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль.
Птицuk
САФ никому бутсой морду не чистил. Он просто пнул эту бутсу в гневе, а она отлетела и попала Бэксу в лицо. Наш Брагин так же в раздевалке разбил какую-то электронную фигню, и возможно осколок в кого-то и попал, но только идиот будет сравнивать эти случаи с данным.
00:48
Птицuk
Если Мамиашвили не знает, как и некоторые из здесь отметившихся, что у женщин иногда бывают такие состояния в определенные периоды, что они могут еле-еле на ногах стоять, а не то что бороться, причём - без каких-то видимых причин, то надо такого недотренера гнать из борьбы. Ведь если он не знает, то наверно и медики в сборной к этому не готовы? У нас на каждой Олимпиаде куча спортсменов, которые и до финала не доходят, проигрывают как тряпки - и что, всех их костерили при всех и били? Ну пусть идёт и так же отматерит или вдарит Билялу Махову например! Нет, нашел слабую бабу и показал на ней, какой он крутой, а сейчас ему западло сделать так как она просит - просто опять при всех подойти и попросить извинения! Если он до..б - зачем он в сборной?
00:43
reader71
Помнится Сэр Алекс Фергюсон прилюдно в раздевалке Бекхему за провальную игру физиономию бутсой чистил. И что Бекхем к прокурору побежал , он признал правоту тренера ,хотя мог бы и ответить. Уровень Бекхема и Транжуковой обьяснять надеюсь не нужно.
18:16 25 августа
Хидетоши Наката
В чем здесь разбираться. Подвыпил, как принято у любого представителя отечественной делегации и шлепнул по лицу. И самое ужасное человек искренне думает, что прав потому, что он больший патриот своей страны и фанат своего вида спорта.
15:20 25 августа
честный человечишко
Мутко в совершеннейшем шоке...
12:14 25 августа
Монте-Кристо (Мститель) .
Святое дело из тряпки мусор выбить. Что накопилась в ее голове.
09:10 25 августа
Сергей Барнаулец
И зачем Мамиашвили извинялся перед Тражуковой? Так как истая баба встала в позу и теперь не примет никакие извинения, пока Михаил не женится на ней.
07:54 25 августа
crabuzz
дай волю маиашвили, так он бы и женское обрезание поддержал, да что уж там - он бы сам его производил
07:40 25 августа
Лёгкий ветер
Жаль, что некому зарядить по лицу самому Мамиашвили, который взял в олимпийский состав трусливую предательницу, неспособную выигрывать по приказу.
06:57 25 августа
Бо
Мамиашвили извинился. Запахло жареным. ..
06:23 25 августа
горнолыжник из Горно-Алтайска
Генри Морган У нас после ЧЕ Мутко в президенты РФС баллотируется)))) цирк б.....лин уехал, а клоуны остались
06:14 25 августа
ivaradm
Гражданин РФ ударил по лицу гражданку РФ, есть свидетели, извинения, как того хочет потерпевшая, не принесены, пусть пишет заявление в Прокуратуру. Спорт ей скорее всего закроют, но этого зарвавшегося борцуна и патриота наказать надо. В горах проявляй свое умение обращаться с женщиной.
05:48 25 августа
Основной
мутко всегда на строне тех с кем говорит, а еще за тех кто у власти-)
05:03 25 августа
John-Vorchun
проиграла,в сборную больше не возьмут,жди извинений
03:30 25 августа
Дилан
Мамиашвили отлично справляется со своей работой.
01:18 25 августа
Дилан
баборабы запели. Мамиашвили прав
01:14 25 августа
Блок
Теперь с борьбой ей придётся завязать! В наше стране не любят таких...
00:41 25 августа
Блок
А почему сборную России по футболу так не "от чихвостили" после Евро ??? Вся страна требовала и молчок)))
00:39 25 августа
Милдронат
фу, отвратительно... человек потерял способность отвечать за свои поступки и слова.. презираю таких уродов
00:34 25 августа
Бэн Джойс
Инна, Веталий Леонтьевич совсем не заинтересован в подобных скандалах. И то, что Мамиашвили типо извинился явно инициатива Мутко. Мол извинись там, покайся и всё будет чики-пуки, и все довальны. Я уверен, что Веталий Леонтьевич очень даже недоволен, что ты взбрыкнула, не приняв извинения, теперь ты для него лишний геморрой. Но, к сожалению, шансы на справедливость у тебя в такой стране как Россия просто нулевые. Абсолютно. Ты живёшь на зоне, не забывай об этом.
00:32 25 августа
Генри Морган
А что, Мамиашвили до сих пор на своём посту? Даже странно. Как такое может быть? Любой нормальной стране за такие дела обычно светят отставка и уголовное преследование. А комментарии местных обитателей просто удивляют. Ребята, кто вам привил такое пещерное сознание, что вы оправдываете насилие высокопоставленного мужика по отношению к женщине? Вы, видимо, вообще считаете, что бить женщин - это в порядке вещей. Тогда не удивляйтесь, если вас воспринимают, как дикарей.
00:27 25 августа
crabuzz
вспоминается "бородатый" анекдот. Вовочка написал на доске "Марья Ивановна - дура". Его заставили трижды сказать "марья ивановна - не дура" и извиниться. Вовочка: " марья Ивановна - не дура??? Марья ивановна - не дура, хехехехе! Нет, вы представляете: Марья Ивановна - не дура!!)) Ну , извините.
00:26 25 августа
crabuzz
gayduk, серая мышь - это ты. причем жалкая серая мышь.
00:23 25 августа
fronder
Не надо прощать этого урода, даже если он и извинится! Ни в коем случае, иначе это войдёт у него в привычку.
23:58 24 августа
честный человечишко
Мутко не на твоей стороне, а на своей...
23:48 24 августа
Kromvel
Разговор вообще ни о чем. Мамиашвили и не извинялся перед Тражуковой. Он сказал, что "готов извинится", но не говорил, что извиняется и все такое прочее. Так что все нормалек. Он же не предъявлял претензий Махову или Болтукаеву. Вот тут могли бы быть проблемы. Можно было и в обратку как минимум леща получить. Человек явно на своем месте.
23:05 24 августа
lokofanat
Я тоже на стороне спортсменки. Никто не дал права обвинять в измене Родине, уже за одно это надо снимать с должности и судить. Здесь не КНДР, в противном случае самого Мамиашвили давно бы поставили "к стенке".
22:47 24 августа
armi
Не приняла и правильно сделала!!!!!!!! Этот грузин мнит себя богом времен 90-х годов прошлого столетия, когда такие как он делали с людьми все, что им хотелось не опасаясь никаких плохих последствий для себя. "Я могу принести извинения" - это что??? Что значит могу - не могу??? Зарвался скот!!!!! Гнать ссаной тряпкой отовсюду!!!!!! Немедленно!!!!!!!!!
22:42 24 августа
ShvartsGlass
sergs1--- прав однозначно. Здесь 2 составляющие. Воспитание в семье и отношение к женщине с детства у самого Мамиашвили. Второе, это действительно отголоски из 90-х, где было жесткое отношение к людям.
22:19 24 августа
gayduk
Какая гордая серая мышь! Лучше бы с такой энергией боролась, возможно, медаль получила бы.
22:05 24 августа