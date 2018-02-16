Наталья Воронина: "Эта медаль - в память о моей маме"

Российская конькобежка Наталья Воронина рассказала о том, что ее поддерживал тренер Павел Абраткевич. Напомним, сегодня она выиграла бронзовую медаль на дистанции в 5000 метров на Олимпиаде-2018.

– Меня поддерживал тренер Павел Абраткевич, - цитирует life.ru Воронину. - Несмотря на то что он был далеко, мы максимально часто созванивались и обговаривали всё, весь тренировочный процесс.

– Сильно ли вам помогла Мартина Сабликова на последнем круге вырвать эту бронзу у ван дер Вейден?

– Мартина помогала мне по всей дистанции. Вообще я часто ускоряюсь на последнем круге, когда есть силы.

– Кому бы вы хотели посвятить эту медаль?

– Своей маме, которой, к сожалению, уже нет в живых. Я очень благодарна ей, что она поставила меня на коньки, что она была моим первым тренером. Что смогла вселить в меня любовь к спорту и научила бороться... Эта медаль – в память о ней!