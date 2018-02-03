Контрольные старты российских конькобежцев перед Олимпиадой-2018 состоятся 5 и 7 февраля

Тренер Сергей Клевченя, который будет работать с российскими конькобежцами на Играх в Пхенчхане, сообщил о том, что контрольные старты у спортсменов перед Олимпиадой пройдут 5 и 7 февраля в Корее. Соревнования по конькобежному спорту на Играх-2018 пройдут с 10 по 24 февраля.

"7 февраля будет старт для Ангелины Голиковой непосредственно Корее. Трофимов и Воронина, скорее всего, побегут 5 февраля", – приводит ТАСС слова Клевчени.

Напомним, что четыре российских конькобежца получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду – Ангелина Голикова, Ольга Граф, Наталья Воронина и Сергей Трофимов. Позднее Граф отказалась от участия в Играх.