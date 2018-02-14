Ангелина Голикова: "Этот год у меня получился галопом по Европам"

Призер чемпионата Европы в конькобежном спорте россиянка Ангелина Голикова отметила, что за год нарабатывала ту базу, которая должна была закладываться за четыре года. По ее словам, она все же выполнила свою задачу-минимум на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пхенчхане, где осталась довольна только разгоном. Голикова осталась вне борьбы за медали на этой дистанции.

– Я рада, что нахожусь тут, что смогла побороться, попытать счастье, – цитирует "Р-спорт" Голикову. – Разгон, первый круг были достаточно приличные, но второй круг не получился, хотя я боролась, несмотря на тяжелые ощущения в ногах. Этот год как галопом по Европам. Я всю базу за четыре года нарабатывала этим годом, так складывается судьба.

О "пятисотке" я пока не думаю, у меня была задача сегодня сделать хороший разгон, и первый круг должен был быть еще сильнее. Не получилось, и перепад между первым и вторым кругом был довольно большим...

Я четко настроена: у меня дистанция, и я хочу выполнить свою задачу, слышала, как кричали кореянке, было много поддержки американской на трибунах, поэтому я подумала, а вдруг, когда мы побежим в паре, канадские болельщицы будут кричать ей, но решила, что мне по барабану и одна побегу. В принципе, задачу выполнила, но это задача-минимум.

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