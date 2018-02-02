Вик Уайлд: "Наша семья будет рада, если золото достанется только Заварзиной"

Сноубордист Вик Уайлд нацелен на борьбу за золотые медали Олимпийских игр-2018. Спортсмен хочет защитить чемпионский титул, но не расстроится, если золото завоюет только его супруга Алена Заварзина.

– Мы с Аленой сосредоточены на нашей задаче – борьбе за медали Олимпийских игр. Сейчас нужно абстрагироваться от происходящего в спорте в течение последних полутора лет и сосредоточиться на том, чтобы выложиться на 100 процентов, – приводит RT слова Уайлда. – Олимпиада – важное спортивное событие. И, безусловно, нам во что бы то ни стало нужно показать лучший результат.

– Что для вас будет важнее в Пхенчхане – собственный успех или триумф Алены?

– Вопрос интересный. Казалось бы, я должен сказать, что мой успех важнее, но на самом деле я не могу определиться. Было бы здорово, если бы она завоевала золотую медаль. Ситуация, из серии "50 на 50": я очень хочу защитить свой чемпионский титул, но в то же время наша семья будет рада и в том случае, если золото достанется только Алене.

– Считаете ли вы справедливым недопуск российских спортсменов к Играм?

– Во многом это несправедливо. Но, опять же, не в моей компетенции об этом рассуждать. Я не могу контролировать МОК и те решения, которые он принимает. Я в ответе только за самого себя и всеми силами стараюсь завоевать медаль.