17:37 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Сноуборд

Лаптева не поедет на Олимпиаду из-за серьезной травмы


Российская сноубордистка Юлия Лаптева, предварительно квалифицировавшаяся на Олимпиаду в Пхенчхане, не поедет на Игры из-за серьезной травмы.

В пятницу Олимпийский комитет России объявил заявку российской команды на Игры-2018, в которую вошли 16 сноубордистов. Лаптевой в этом списке нет, хотя по итогам квалификационного периода она набрала 1078 очков в борд-кроссе и, по предварительным данным, заработала олимпийскую квоту.

– У Юлии Лаптевой, к сожалению, серьезная травма. Если бы не травма, она тоже участвовала бы (в Олимпиаде) в борд-кроссе, – цитирует "РИА Новости" президента Федерации сноуборда России (ФСР) и главного тренера национальной команды Дениса Тихомирова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_snowboard/20180126/1131642396.html

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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