Лаптева не поедет на Олимпиаду из-за серьезной травмы

Российская сноубордистка Юлия Лаптева, предварительно квалифицировавшаяся на Олимпиаду в Пхенчхане, не поедет на Игры из-за серьезной травмы.

В пятницу Олимпийский комитет России объявил заявку российской команды на Игры-2018, в которую вошли 16 сноубордистов. Лаптевой в этом списке нет, хотя по итогам квалификационного периода она набрала 1078 очков в борд-кроссе и, по предварительным данным, заработала олимпийскую квоту.

– У Юлии Лаптевой, к сожалению, серьезная травма. Если бы не травма, она тоже участвовала бы (в Олимпиаде) в борд-кроссе, – цитирует "РИА Новости" президента Федерации сноуборда России (ФСР) и главного тренера национальной команды Дениса Тихомирова.