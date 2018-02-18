Юлия Белорукова: "Российские лыжницы долго шли к медалям Игр в эстафете"

Российская лыжница Юлия Белорукова, которая в составе сборной России завоевала бронзу в женской эстафете на Олимпийских играх-2018, отметила, что все безумно рады этой награде. Спортсменка также добавила, что спортсменки долго шли к этому успеху.

Вместе с Белоруковой медали завоевали Наталья Непряева, Анна Нечаевская и Анастасия Седова.

Юлия Белорукова: Мы очень долго к этой бронзе шли, - цитирует ТАСС Белорукову. - Она очень многое значит, и не надо ее сравнивать ни с чем остальным. Пока что это наш максимум, чему мы безумно рады.

Наталья Непряева: Досады от того, что могли выиграть эстафету, нет – это заслуженная наша медаль. Мы безумно ей рады.

Анастасия Седова: Елена Валерьевна Вяльбе говорит нам только теплые слова, и мы за это очень благодарны. Она действительно перед каждой гонкой нас поддерживает. Мы знаем, что она каждый раз на трибуне, переживает за нас всей душой, болеет за нас.

Напомним, что первое место заняла сборная Норвегии, второе - Швеция.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018