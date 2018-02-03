Первые российские лыжники прибыли на Олимпиаде в Пхенчхан

Первая половина сборной России по лыжным гонкам прибыла в Пхенчхан, где пройдут зимние Олимпийские игры 2018 года, информирует "Р-Спорт".

На данный момент приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду получили 12 российских лыжников, из них в Корею прилетели шесть человек, также в Пхенчхане уже находится тренер национальной команды Маркус Крамер.

В Пхенчхан прибыли Анастасия Седова, Юлия Белорукова, Анна Нечаевская, Александр Панжинский, Денис Спицов и Наталья Непряева.