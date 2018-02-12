11:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Панжинский, Большунов, Виценко и Мельниченко побегут спринт на Олимпиаде-2018


Российские лыжники Александр БольшуновАндрей МельниченкоАлексей Виценко и Александр Панжинский примут участие в спринтерской гонке на Олимпиаде-2018, информируют "РИА Новости" со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.

В составе женской команды на старт выйдут Юлия БелоруковаАлиса Жамбалова и Наталья Непряева.

Соревнования в спринте классическим стилем пройдут 13 февраля.

12 февраля на Олимпиаде. Live! // Олимпийский календарь // 
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https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180212/1132425868.html

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