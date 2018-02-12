Панжинский, Большунов, Виценко и Мельниченко побегут спринт на Олимпиаде-2018

Российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Алексей Виценко и Александр Панжинский примут участие в спринтерской гонке на Олимпиаде-2018, информируют "РИА Новости" со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе.
В составе женской команды на старт выйдут Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова и Наталья Непряева.
Соревнования в спринте классическим стилем пройдут 13 февраля.
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Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_crosscountry/20180212/1132425868.html
- Елена Вяльбе
- Александр Панжинский
- Андрей Мельниченко
- Юлия Белорукова
- Алиса Жамбалова
- Наталья Непряева
- Александр Большунов
- Алексей Виценко