Никита Крюков – Спицову: "Ты выиграл эту очень нужную медаль для себя и для всех нас!"

Лыжник Никита Крюков в своем Инстаграме поздравил Дениса Спицова с бронзовой наградой на Олимпийских играх-2018. Напомним, что россиянин завоевал медаль в индивидуальной гонке на 15 километров.

– Молодой, дерзкий, стойкий, упертый, целеустремленный... можно перечислять и перечислять о качествах нашего Дениса! – написал Крюков. – Одним словом – молодец! Ты выиграл эту очень нужную медаль для себя и для всех нас! Так держать и не останавливайся на этом! Это всего лишь начало долгого, но чертовски приятного пути!