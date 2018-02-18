Медведев поздравил российских лыжников с серебром в эстафете на Олимпиаде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с серебряными медалями в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

- Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова, - написал Медведев в Твиттере.