12:56 18 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Лыжные гонки

Медведев поздравил российских лыжников с серебром в эстафете на Олимпиаде

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с серебряными медалями в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.

- Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова, - написал Медведев в Твиттере.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Уткин за Спартак

Проклятый Медведик...с дружбаном своим Губерником... Только и могут, что поздравлять и успокаивать. Денег нет, но мы держимся!!!

20:55 18 февраля

Ytiii2018

Ну нравится на кнопочки нажимать .Это же не защищать спортсменов .

15:18 18 февраля

npokypop_6apcyk

Я смотрю, Медведеву нравится поздравлять. Поздравительными телеграммами так и сыплет. Ну, пусть тогда и меня поздравит, а то у меня день рождения скоро.

14:42 18 февраля

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