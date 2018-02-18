Медведев поздравил российских лыжников с серебром в эстафете на Олимпиаде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских лыжников с серебряными медалями в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. В российскую команду входили 28-летний Андрей Ларьков, 21-летний Александр Большунов, 22-летний Алексей Червоткин и 21-летний Денис Спицов.
- Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова, - написал Медведев в Твиттере.
Лыжная эстафета, серебро. Захватывающая гонка и отличная работа наших спортсменов! Поздравляю Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова! #PyeongChang2018 #Olympics– Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 18 февраля 2018 г.
Уткин за Спартак
Проклятый Медведик...с дружбаном своим Губерником... Только и могут, что поздравлять и успокаивать. Денег нет, но мы держимся!!!
20:55 18 февраля
Ytiii2018
Ну нравится на кнопочки нажимать .Это же не защищать спортсменов .
15:18 18 февраля
npokypop_6apcyk
Я смотрю, Медведеву нравится поздравлять. Поздравительными телеграммами так и сыплет. Ну, пусть тогда и меня поздравит, а то у меня день рождения скоро.
14:42 18 февраля