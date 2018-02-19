Маркус Крамер: "Грустный и несчастный спортсмен не может быть победителем"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в интервью "СЭ" рассказала о том, что ему было сложно работать с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. По его словам, сначала у них возникало недопонимание.

– Как вам работается с Вяльбе? Все-таки она суперэмоциональный человек и конфликтовала очень со многими тренерами, кто был до вас.

– Сначала мне было непросто, порой я ее не понимал. Но сейчас, спустя полтора года, у нас отличный контакт. Она дает мне очень ценную информацию о спортсменах, ведь зачастую я не знаю бэкграунда. Да, окончательное решение остается за ней, но мы всегда его обсуждаем. За все время было, может, один или два случая, когда я был с ней не согласен.

– Вы поразительно отличаетесь от своего соотечественника Рикко Гросса из биатлона. Для Гросса работа со спортсменом заканчивается на трассе, а вы для команды – словно второй отец.

– Я повторю, что когда вы по 300 дней в году проводите вместе, невозможно относиться друг к другу без души. Мы очень много работаем на тренировках, но стараемся и просто хорошо проводить время. Грустный и несчастный спортсмен не может быть победителем. В межсезонье мы устраивали барбекю, ходили в боулинг и тому подобное. Вы не представляете, как я был счастлив, когда ребята здесь в Пхенчхане скакали на пьедестале. Видеть огонь в их глазах – это нечто!

– Вы слышали слова нашей биатлонистки Татьяны Акимовой, которая жаловалась, что не приглашенные в Пхенчхан тренеры за все Игры ей ни разу даже не позвонили?

– Если это так, у меня в голове это не укладывается. Мы же современные люди, есть "Скайп", другие средства видеосвязи. У нас с Александром Легковым тоже был такой момент, когда я не мог находиться рядом с ним и мы общались только по "Скайпу". До сих пор с улыбкой вспоминаю, как я словно маленький мальчик каждый вечер сидел перед компьютером и размахивал руками: делай вот так, тут прибавь, там убавь... Когда у спортсмена с тренером нет контакта, вряд ли можно надеяться на результат. Я вообще считаю, что каждую тренировку необходимо объяснять. Человек должен понимать, что и зачем он делает, к чему это должно привести. (Наталья МАРЬЯНЧИК)