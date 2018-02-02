Каминский предложил пересмотреть отношение к Олимпийским играм

Прославленный специалист и личный тренер Никиты Крюкова Юрий Каминский в интервью "СЭ" об отказе своего подопечного ехать на Олимпиаду и решениях Спортивного арбитражного суда (CAS).

– Смотреть за Олимпиадой в Пхенчхане будете?

– Наверное, как и любые спортивные мероприятия все-таки посмотрю, но каких-то восторженных эмоций испытывать не буду совершенно точно. Раньше я был фанатом олимпийского движения и считал, что Игры – это совершенно особенные соревнования, в которых даже участвовать большая честь. А уж когда мои спортсмены побеждали и завоевывали медали там, я был просто счастлив. Но после решения о недопуске в Пхенчхан ведущих спортсменов со мной произошла метаморфоза. Я резко разочаровался в Олимпиадах. И теперь считаю, что чемпионат мира – более престижные соревнования.

– Даже так?

– Может быть, раньше я излишне романтизировал Олимпийские игры, но теперь они превратились в политическое шоу. Вот о чем в первую очередь начали писать газеты после оправдания 28 наших спортсменов? О том, что Россия вернула себе первое место в общекомандном зачете. Мы тут же бросились считать медали. А не стоит ли пересмотреть отношение к этим соревнованиям? (Владимир ИВАНОВ)