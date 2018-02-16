Елена Вяльбе: "Нечаевская финишер? Устюгов тоже так начинал"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выбор состава на эстафету. Напомним, нашу команду представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская.

– Вас удивляет, что Нечаевская финишер? А было бы лучше, если бы она пришла с большим отрывом, и мы потом ничего не сумели сделать. Все-таки в группе проще за что-то зацепиться.

– Был ли у нее опыт выступлений на последнем этапе в эстафете?

– Не знаю. Честно. Но можно вспомнить чемпионат мира-2013, когда Сергей Устюгов бежал четвертый этап. Это был его первый крупный старт. Что все тогда говорили? И чем все закончилось? Так что – не надо бояться. (Владимир ИВАНОВ)

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