Денис Спицов: "Из-за падения пришлось много отыгрывать"

Россиянин Денис Спицов, ставший четвертым в скиатлоне на Олимпиаде в Пхенчхане, отметил, что пришлось много отыгрывать из-за падения. По его словам, темп гонки был не таким высоким. Напомним, что первое место занял норвежец Симен Крюгер. Следом расположились его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю и Ханс Кристер Холунн.

– Что за завал случился в самом начале гонки?

– Я сам толком не понял. Упали Крюгер и Андрей Ларьков, а так как я шел с ними – среагировать не успел. Да и нереально это было – спортсмены ехали со всех сторон.

– Как это повлияло на гонку?

– Очень сильно. Пришлось много отыгрывать, мы оказались в самом конце группы. Хорошо, что темп был более или менее средний. Только и успевал "закрывать" просветы. Психологически было не так тяжело – я каждый раз видел перед собой группу и думал только о том, как догнать. В какие-то моменты казалось, что исход гонки решен, но все равно боролся до последнего. Буду делать это и дальше – Олимпиада продолжается.

– Четвертое место – это здорово. Но можно ли было зацепиться за еще более высокое место?

– Если честно, я вообще не понял, как убежал Крюгер. Не понимал, почему никто из группы не поддержал его. Я же был в конце группы и резко ускориться не мог.

– А силы были?

– Силы? Мне казалось, мы идем в комфортном темпе. Возможно, я смог бы его поддержать.

– Почему?

– Сервисмены и тренеры кричали, что не нужно ломиться вперед, а лучше идти вторым-третьим. Но сделать это очень сложно, потому что на этих позициях хотят идти все. (Владимир ИВАНОВ)

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