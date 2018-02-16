Александр Легков: "Успехи российских лыжников - результат грамотной работы, самоотдачи и преемственность поколений"

Олимпийский чемпион Александр Легков, не допущенный до Олимпиады в Пхенчхане, отметил успех российских лыжников на Играх-2018. По его словам, медали - это результат грамотной работы и самоотдачи.
"Эту Олимпиаду я провожу у телевизора, и медалям ребят радуюсь так же, как и своим! А их у нас уже три!!! У команды, которая осталась без лидеров! Парни, которым только 21 год бьются за нас, показывая, что успехи лыжников в нашей стране - это результат грамотной работы, самоотдачи, это традиции и преемственность поколений! Когда были с Денисом Спицовым в Давосе, радовался что в команде появился такой душевный парень, который теперь стал призером Олимпийских Игр! Спасибо, Денис", - написал Легков в Инстаграме.
Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/BfQclcGnwC5/?taken-by=alexanderlegkov
_Металлург_
lёbenicht.... Просто потомка великих копателей гордость за окраину переполняет, ведь в этом году им рекорд напророчили - аж три медали могут взять! А если не возьмут, то всегда москалей можно обвинить: ведь вместо того, чтобы заниматься спортом и взять минимум десяток золотых медалей их лучшие граждане едут ремонтировать сантехнику в Европу и строить в Россию, а все потому, что их когда-то силой присоединили к России.
18:28 16 февраля
Человек из Кемерово
Святая правда!
16:09 16 февраля
npokypop_6apcyk
Я не припомню, чтобы у нас в лыжах было такое сильное поколение лыжников. Разве что во времена СССР. Белорукова, Непряева, Седова, Большунов, Спицов, Червоткин - все молодые, вчерашние юниоры. Плюс уже ставший звездой Устюгов, плюс опытные Матвеева, Чекалёва, Бессмертных, Ларьков. Да это просто праздник какой-то. Теперь надо молиться, чтоб не разбазарили, чтобы молодёжь реализовала свой потенциал, а опытные им помогли.
16:03 16 февраля
lёbenicht
У кого то проблемы с логикой. Одни побеждают тк не жрут, другие побеждали потому что жрали. Шиза.
15:56 16 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Ух, сколько пафоса!!!! какАя, навзничь, ""преемственность""???? Просто, молодые исчё, не жрут ПОКА всякую наркоту допинговую, вот бегают как кони. А тех, кто жрёт -- недопускают....
15:46 16 февраля