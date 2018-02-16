Александр Легков: "Успехи российских лыжников - результат грамотной работы, самоотдачи и преемственность поколений"

Олимпийский чемпион Александр Легков, не допущенный до Олимпиады в Пхенчхане, отметил успех российских лыжников на Играх-2018. По его словам, медали - это результат грамотной работы и самоотдачи.

"Эту Олимпиаду я провожу у телевизора, и медалям ребят радуюсь так же, как и своим! А их у нас уже три!!! У команды, которая осталась без лидеров! Парни, которым только 21 год бьются за нас, показывая, что успехи лыжников в нашей стране - это результат грамотной работы, самоотдачи, это традиции и преемственность поколений! Когда были с Денисом Спицовым в Давосе, радовался что в команде появился такой душевный парень, который теперь стал призером Олимпийских Игр! Спасибо, Денис", - написал Легков в Инстаграме.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018