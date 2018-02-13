0,02 до серебра. Фотофиниш Большунова и Пеллегрино в лыжном спринте Олимпиады

Россиянин Александр Большунов стал третьим в спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Борьбу за второе и третье место разрешил фотофиниш. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

В активе сборной России стало 5 медалей – 4 бронзы и 1 серебро.

Лыжные гонки

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Спринт (К)

Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.05,81

2. Федерико Пеллегрино (Италия) - 3.07,09

3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) - 3.07,11

4. Поль Гольберг (Норвегия) - 3.09,56

5. Оскар Свенссон (Швеция) - 3.13,48

6. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.26,47