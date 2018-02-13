0,02 до серебра. Фотофиниш Большунова и Пеллегрино в лыжном спринте Олимпиады

Россиянин Александр Большунов стал третьим в спринте на Олимпиаде-2018. Он проиграл серебряному призеру итальянцу Федерико Пеллегрино 0,02 секунды. Борьбу за второе и третье место разрешил фотофиниш. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
В активе сборной России стало 5 медалей – 4 бронзы и 1 серебро.
Фотофиниш определяет, что Александру Большунову достается бронза!!! Это очень круто!!! 👍👍👍– СЭ Олимпиада-2018 (@se_olympics) 13 февраля 2018 г.
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Лыжные гонки
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Спринт (К)
Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 3.05,81
2. Федерико Пеллегрино (Италия) - 3.07,09
3. Александр БОЛЬШУНОВ (Россия) - 3.07,11
4. Поль Гольберг (Норвегия) - 3.09,56
5. Оскар Свенссон (Швеция) - 3.13,48
6. Ристоматти Хакола (Финляндия) - 3.26,47