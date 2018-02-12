Норвежка Луннбю - олимпийская чемпионка Пхенчхана, Аввакумова - четвертая

Норвежка Марен Луннбю завоевала золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей - японка Сара Таканаси.

Россиянка Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, отстав на 13,1 балла от Таканаси. Во вторую попытку пробились три остальные представительницы России - Александра Кустова, Софья Тихонова и Анастасия Баранникова.

Прыжки с трамплина

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

К-98. Личные соревнования

Финал

1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0)

3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)

4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) - 230,7 (99,0 + 102,0)

5. Карина Фогт (Германия) - 227,9 (97,0 + 101,5)

6. Даниэла Ирашко (Австрия) - 225,9 (101,5 + 99,0)...

24. Александра КУСТОВА (Россия) - 152,3 (85,0 + 85,5)

25. Софья ТИХОНОВА (Россия) - 150,8 (86,5 + 86,0)...

27. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) - 149,0 (88,0 + 82,0)

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