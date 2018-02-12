Норвежка Луннбю - олимпийская чемпионка Пхенчхана, Аввакумова - четвертая

Норвежка Марен Луннбю завоевала золото Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Второй стала Катарина Альтхаус из Германии, третьей - японка Сара Таканаси.
Россиянка Ирина Аввакумова остановилась в шаге от пьедестала, отстав на 13,1 балла от Таканаси. Во вторую попытку пробились три остальные представительницы России - Александра Кустова, Софья Тихонова и Анастасия Баранникова.
Прыжки с трамплина
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Женщины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Марен Луннбю (Норвегия) - 264,6 (105,5 + 110,0)
2. Катарина Альтхаус (Германия) - 252,6 (106,5 + 106,0)
3. Сара Таканаси (Япония) - 243,8 (103,5 + 103,5)
4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) - 230,7 (99,0 + 102,0)
5. Карина Фогт (Германия) - 227,9 (97,0 + 101,5)
6. Даниэла Ирашко (Австрия) - 225,9 (101,5 + 99,0)...
24. Александра КУСТОВА (Россия) - 152,3 (85,0 + 85,5)
25. Софья ТИХОНОВА (Россия) - 150,8 (86,5 + 86,0)...
27. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) - 149,0 (88,0 + 82,0)
12 февраля на Олимпиаде. Live! //
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018
qslwwne5yntfx
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56 12 февраля
Человек из Кемерово
ОАР-овцы -- гоу хоум Для бестолочи на счёт ЦЕРЕМОНИИ закрытия.... В видах спорта, для которых "лямпийскиек игры" заканчиваются числа до 22--23-го, участники просто ВАЛЯТ "до дому" !!!! Смотрим ТАБЛИЦУ соревнований и ВИДИМ, что по РАЗЛИЧНЫМ причинам МИМО ЗАКРЫТИЯ шабашники белофлажные летят из БИАТЛОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГОРНЫХ ЛЫЖ!!!!!!!!!!!!!!! КОНЬКОБЕЖЦЕВ!!!!!!!!!! САНННИКОВ===СКЕЛЕТОНИСТОВ==ЛЫЖНЫХ ДВОЕБОРЦЕВ!!!!!!!!! ФИГУРИСТОВ==ФРИСТАЙЛИСТОВ==ШОРТ-ТРЕКИСТОВ!!!!!! И кого из оставшихся на Ц.З. допустят после высказываний губастого еле-еле--страта и фоток на фоне запрещённого триколора?????-----------Тролик, завязывай давай с пояснениями.Тебя черти ждут, аж не могут уже.Собирай котомочку и вперед.Не заставляй их ждать.
19:15 12 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Для бестолочи на счёт ЦЕРЕМОНИИ закрытия.... В видах спорта, для которых "лямпийскиек игры" заканчиваются числа до 22--23-го, участники просто ВАЛЯТ "до дому" !!!! Смотрим ТАБЛИЦУ соревнований и ВИДИМ, что по РАЗЛИЧНЫМ причинам МИМО ЗАКРЫТИЯ шабашники белофлажные летят из БИАТЛОНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ГОРНЫХ ЛЫЖ!!!!!!!!!!!!!!! КОНЬКОБЕЖЦЕВ!!!!!!!!!! САНННИКОВ===СКЕЛЕТОНИСТОВ==ЛЫЖНЫХ ДВОЕБОРЦЕВ!!!!!!!!! ФИГУРИСТОВ==ФРИСТАЙЛИСТОВ==ШОРТ-ТРЕКИСТОВ!!!!!! И кого из оставшихся на Ц.З. допустят после высказываний губастого еле-еле--страта и фоток на фоне запрещённого триколора?????
19:11 12 февраля
lapp
Кто о чём, а хохол о топливе. Боится, что после открытия СП-2 топить в самом деле придется деревяшками да кизяками
18:37 12 февраля
ALEXEY959595
ОАР-овцы -- гоу хоум Очередная деревяшка шабашников--белофлажников... Ну, что ж, нашей стране сгодится ЛЮБОЕ топливо.... 17:54.........Очень хочется тебе по твоей башке ударить огромной дубиной, чувырло!
18:26 12 февраля
parasonic
Хотелось медаль, но всё по делу. А Ирина молодец - стабильные две попытки. К тому же в Сочи 16я, а сейчас 4я
18:22 12 февраля
grechka2103
Ну тут все по делу - кто сильнее, тот и победил.
18:14 12 февраля
кузя23
ОАР-овцы -- гоу хоум_Вашей да,сгодится.
18:05 12 февраля
Человек из Кемерово
ОАР-овцы -- гоу хоум Очередная деревяшка шабашников--белофлажников... Ну, что ж, нашей стране сгодится ЛЮБОЕ топливо.... 17:54------------------Гори в аду ярким пламенем,тролль!
17:58 12 февраля
ОАР-овцы -- гоу хоум
Очередная деревяшка шабашников--белофлажников... Ну, что ж, нашей стране сгодится ЛЮБОЕ топливо....
17:54 12 февраля