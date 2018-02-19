Норвегия - лидер после первой попытки командного турнира Игр-2018, Россия - седьмая

Сборная Норвегии занимает первое место после первой попытки командного турнира Олимпиады-2018. Второй идет Германия, третьей - Польша. Сборная России идет седьмой.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Командные соревнования

1-я попытка

1. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Андреас Стьернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) - 545,9

2. Германия (Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Веллингер) - 543,9

3. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 540,9

4. Австрия (Штефан Крафт, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Михаэль Хайбек) - 493,7

5. Словения (Ерней Дамьян, Анже Семенич, Тилен Бартоль, Петер Превц) - 492,4

6. Япония (Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи, Рею Кобаяси) - 475,5

7. РОССИЯ (Алексей РОМАШОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Евгений КЛИМОВ) - 409,6

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018