Норвегия - лидер после первой попытки командного турнира Игр-2018, Россия - седьмая

Сборная Норвегии занимает первое место после первой попытки командного турнира Олимпиады-2018. Второй идет Германия, третьей - Польша. Сборная России идет седьмой.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Командные соревнования
1-я попытка
1. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Андреас Стьернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) - 545,9
2. Германия (Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Веллингер) - 543,9
3. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 540,9
4. Австрия (Штефан Крафт, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Михаэль Хайбек) - 493,7
5. Словения (Ерней Дамьян, Анже Семенич, Тилен Бартоль, Петер Превц) - 492,4
6. Япония (Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи, Рею Кобаяси) - 475,5
7. РОССИЯ (Алексей РОМАШОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Евгений КЛИМОВ) - 409,6