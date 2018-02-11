Александра Кустова: "Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина могут стать лотереей"

Россиянка Александра Кустова отметила, что трамплин "Альпензия" хорошо подготовлен для проведения старта. Спортсменка также добавила, что соревнования на Олимпийских играх-2018 по прыжкам с трамплина у женщин могут стать лотереей.

- Трамплин в хорошем состоянии, хорошо подготовлен для проведения старта, - цитирует ТАСС Кустову. - Он сложный, поскольку здесь в горах немного разряженный воздух. Погода разная, и кому-то попадется один ветер, а через номер он будет уже другим. Соответственно, здесь как лотерея.

Отметим, что 10 февраля в парке для прыжков с трамплина "Альпензия" девушки сделали по три тренировочных прыжка. Кустова показала 10-й, 24-й и 7-й результаты. Медали в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин будут разыграны 12 февраля.