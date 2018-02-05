Тренер: "Рассчитывали на допуск Никитиной, Орловой, Третьякова"

Руководитель тренерского штаба Павел Щегловский отметил, что решение комиссии МОК не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхенчхан стало неожиданным для тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону. По его словам, в команде рассчитывали на усиление в лице Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой.

- Решение МОК для нас неожиданное. Мы надеялись на то, что и Елена Никитина, и Мария Орлова, и Александр Третьяков, конечно, усилят команду. Но так сложилась ситуация, - цитирует Щегловского "РИА Новости". - Будем бороться теми спортсменами, которые есть в составе. Никита Трегубов и Владислав Марченков будут отдавать все силы и за себя, и за Никитину, и за Третьякова, и за Орлову.

Третьяков, Никитина и Орлова находились в списке 15 россиян, имена которых ОКР направил в МОК с просьбой допустить до участия в Играх-2018 после оправдательного вердикта CAS. В понедельник МОК сообщил о решении не высылать приглашения россиянам из упомянутого списка.