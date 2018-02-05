08:59 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Тренер: "Рассчитывали на допуск Никитиной, Орловой, Третьякова"


 
Александр ЛЕГКОВ.МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит

Руководитель тренерского штаба Павел Щегловский отметил, что решение комиссии МОК не допускать 15 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) россиян на Олимпиаду в Пхенчхан стало неожиданным для тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону. По его словам, в команде рассчитывали на усиление в лице Александра Третьякова, Елены Никитиной и Марии Орловой.

- Решение МОК для нас неожиданное. Мы надеялись на то, что и Елена Никитина, и Мария Орлова, и Александр Третьяков, конечно, усилят команду. Но так сложилась ситуация, - цитирует Щегловского "РИА Новости". - Будем бороться теми спортсменами, которые есть в составе. Никита Трегубов и Владислав Марченков будут отдавать все силы и за себя, и за Никитину, и за Третьякова, и за Орлову.

Третьяков, Никитина и Орлова находились в списке 15 россиян, имена которых ОКР направил в МОК с просьбой допустить до участия в Играх-2018 после оправдательного вердикта CAS. В понедельник МОК сообщил о решении не высылать приглашения россиянам из упомянутого списка.

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