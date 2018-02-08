Елена Никитина рассчитывает заселиться в олимпийскую деревню в день открытия Игр-2018

Российская скелетонистка, бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Елена Никитина сказала, что собирается заселиться в олимпийскую деревню в Пхенчхане уже в пятницу, 9 февраля. Спортсменка входит в число 15 россиян, ранее оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS), но не получивших приглашение на Игры-2018 со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

Отметим, что решение по поводу допуска Никитиной и других россиян до Олимпиады может быть принято либо 8-го, либо 9 февраля.

- После предыдущего решения CAS уверенности стало намного больше, - цитирует "Р-Спорт" Никитину. - Мы думали, что МОК может продавить CAS, а оказалось, что они приняли независимое и справедливое решение. Сейчас все мы на подъеме. Я готова к жестким вопросам на заседании CAS. Думаю, все будет хорошо, уже одна победа за нами. Верю, что сейчас разрешится все и уже завтра смогу заселиться в олимпийскую деревню.

Я уже давно не каталась, дней двадцать, с Кубка мира. Зато сейчас физически я готова хорошо, очень выйти на трассу хочу и проверить себя.

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.