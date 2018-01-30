Тренер Чудинов: "Ждем решение CAS по чемпионке Европы Татьяне Ивановой"

Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей (Леонидович) Чудинов рассказал "СЭ" о возможном пополнении команды в случае положительного вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS). По словам специалиста, в состав может быть заявлена Татьяна Иванова.

– Буду замещать на посту главного тренера Альберта Демченко, попавшего под санкции МОК, – сказал Чудинов. – Нас еще ждет встреча с президентом России Владимиром Путиным, а завтра вечером мы вылетаем в Корею.

– Кто может вернуться в состав вашей сборной в случае оправдания в CAS?

– Решение может быть принято в ближайшие четыре дня. Мы ждем вердикта по Татьяне Ивановой, которая выиграла чемпионат Европы в личном и командном зачете. Заявить ее у нас возможность есть. (Евгений БЕЛОУСОВ)