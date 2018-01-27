Татьяна Иванова: "Завершение карьеры? Мы еще повоюем"

Российская саночница Татьяна Иванова сказала, что не думает о завершении карьеры. В субботу, 27 января, спортсменка выиграла чемпионат Европы.

Напомним, в конце декабря 2017 года МОК принял решение о пожизненном отстранении Ивановой от выступления на Олимпийских играх. Саночница оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде. Ожидается, что вердикт будет озвучен на следующей неделе.

- Собираетесь ли вы уйти из спорта в случае недопуска к Олимпиаде?

- Ничего. Мы еще повоюем, - цитирует ТАСС Иванову. - Я не знаю пока, буду ли смотреть соревнования саночников на Играх в Корее в случае, если меня в итоге до них не допустят. Всю остальную так называемую Олимпиаду я точно смотреть не буду, но наших спортсменов поддержать очень хочется. Катя Батурина отобралась, я очень хочу, чтоб наши в эстафете очень хорошо выступили, но в качестве "олимпийских атлетов из России" всем нелегко там придется.

Главное сейчас, чтобы с нас сняли пожизненный запрет. Для меня участие в чемпионатах мира и этапах Кубка мира не является пределом моей карьеры. Все мы ждем, что нас оправдают.

Напомним, Игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.