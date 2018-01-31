Сергей Чудинов: "Ожидал, что МОК исправит ошибку. Но Россия на Играх без тренерского штаба - это безобразие!"

Тренер сборной России Сергей (Сергеевич) Чудинов не удивился, что МОК отозвал ему приглашение на Олимпиаду-2018 в Корею. Чудинов получил приглашение на Игры в качестве тренера, несмотря на решение о пожизненной дисквалификации от комиссии Освальда. Но сегодня Междунарожный олимпийский комитет исправил ошибку.
– МОК исправил ошибку? Это ожидаемое решение, мне сразу сказали, что это ошибка, и она будет исправлена, – сказал Чудинов, который узнал об отзыве приглашения от корреспондента "СЭ".
– Как относитесь к тому, что сборная в Корее осталась без тренеров?
– Это полное безобразие! Даже представить не могу, как это будет выглядеть. У нас опасный вид спорта – скорость под 130 км/ч, могут быть и переломы и сильные ушибы…
– Как быть в такой ситуации?
– Не знаю. Там будет делегация, будет снимать на видео.
– То есть будете по телефону подсказывать?
– Если будут присылать видео, то да. Но оперативная подсказка – это совсем другое. Ты подсказал по рации – спортсмен уже в следующем заезде исправит ошибку, а как будет тут – не знаю. (Андрей СИЗЯКИН)
Раздвоение Чудинова. МОК допустил до Игр дисквалифицированного скелетониста
Mao11
МОК своими беззаконными действиями в отношении нашей команды и страны в целом действует как хозяин с цепной собакой во дворе и сворой бультерьеров в доме, которых он натравливает на гостя который мимо проходил и зашел воды попить. А на самом деле МОК не имеет права приглашать или не приглашать какого либо спортсмена, если нет никаких данных, что тот применял допинг, а если он это делает, тогда, обязан, с отсутствием приглашения сразу показать, почему спортсмен не приглашен и все эти разговоры про то , что нельзя оглашать весь список претензий, он видите ли секретный, говорит лишь об отсутствии таких реальных претензий, а стало быть, как я вначале и написал все их требования абсолютно незаконные и нужны только Америке, Англии и Канаде, остальному спортивному миру это разрушение Олимпийского движения не нужно вообще. США оплачивает основные деньги за трансляции игр и поставили условие, что будут платить только в случае выбрасывания МОК самых сильных и конкурентных спортсменов России или вообще всей команды, с этой целью и был отправлен десант подонков проверяльщиков из ВАДА к Родченкову в Москву, в РУСАДА и они его уговорили предать свою страну за миллион баксов, тот согласился и сбежал в Америку, денег они ему не заплатили и потребовали оболгать Россию в обмен на подачки, вот и гадит понемногу, естественно за каждую порцию вранья получает свои 30 сребреников, поэтому врёт порциями, растягивает. А МОК сразу начал активно выгонять спортсменов под надуманными предлогами, ведь доказательств применения нашими допинга нет. А МОК на самом деле всего лишь организация менеджер организующий соревнования. но никак не владелец их и не может указывать странам кто из их спортсменов имеет право участия на соревнованиях. Критериев участия только два, первый- Выполнение норматива. Второй неприменение допинга. Если посмотреть внимательно на лицо Баха и др. представителей высшего руководства МОК сразу станет ясно, план США выполняется, денежки текут в карманы Бахнутых, можно и дальше гадить на ОИ и на Пьера де Кубертена и его честь и достоинство. мне интересно, что думают французы, когда на их икону нагадили США, ВАДА и МОК. Они наверно счастливы, раз довольны и молчат.
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