Сергей Чудинов: "Ожидал, что МОК исправит ошибку. Но Россия на Играх без тренерского штаба - это безобразие!"

Тренер сборной России Сергей (Сергеевич) Чудинов не удивился, что МОК отозвал ему приглашение на Олимпиаду-2018 в Корею. Чудинов получил приглашение на Игры в качестве тренера, несмотря на решение о пожизненной дисквалификации от комиссии Освальда. Но сегодня Междунарожный олимпийский комитет исправил ошибку.

– МОК исправил ошибку? Это ожидаемое решение, мне сразу сказали, что это ошибка, и она будет исправлена, – сказал Чудинов, который узнал об отзыве приглашения от корреспондента "СЭ".

– Как относитесь к тому, что сборная в Корее осталась без тренеров?

– Это полное безобразие! Даже представить не могу, как это будет выглядеть. У нас опасный вид спорта – скорость под 130 км/ч, могут быть и переломы и сильные ушибы…

– Как быть в такой ситуации?

– Не знаю. Там будет делегация, будет снимать на видео.

– То есть будете по телефону подсказывать?

– Если будут присылать видео, то да. Но оперативная подсказка – это совсем другое. Ты подсказал по рации – спортсмен уже в следующем заезде исправит ошибку, а как будет тут – не знаю. (Андрей СИЗЯКИН)

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