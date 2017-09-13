Альберт Демченко: "Готовим сани специально под Пхенчхан"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко сообщил, что на санях для Олимпиады 2018 года будет изменена конфигурация полозьев. По его словам, это связано с тем, что трасса в Пхенчхане не настолько быстрая по сравнению с другими.

- Мы готовим сани именно под Пхенчхан, - цитирует ТАСС Демченко. - В них будет немного измененная конфигурация полозьев, поскольку олимпийская трасса своеобразная и требует повышенной стабильности. Да, она не такая скоростная, как другие трассы, поэтому сани должны стабильно ехать. Как раз над этими изменениями мы работаем сейчас и продолжим заниматься этим в течение всего времени перед Олимпиадой.

Когда-то мы на одних и тех же санях выступали по десять лет. В последние годы благодаря Министерству спорта и руководству нашей федерации ситуация кардинально изменилась. Спортсмены входят в сезон с новым инвентарем, к Олимпиаде будут изготовлены дополнительные сани.

Мы провели также исследования по аэродинамике с нашими ведущими саночниками, и результаты оказались весьма неутешительными. Нам нужны средства для проведения дополнительных исследований, чтобы довести до ума инвентарь. А с этим существуют определенные проблемы.

Напомним, Олимпиада 2018 года пройдет с 9 по 25 февраля.