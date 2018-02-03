Семен Павличенко: "Первая официальная тренировка в Пхенчхане у нас 6 февраля"

Российский саночник Семен Павличенко рассказал, что первую тренировку он и его партнеры по команде проведут в олимпийском Пхенчхане 6 февраля. Саночники первыми из российских спортсменов заселились в олимпийскую деревню в горном кластере.

- У нас все хорошо, условия в деревне нормальные, ни на что не жалуемся: обычные дома, комнаты хорошие. Ходили вчера на силовую тренировку, первая официальная тренировка на объекте у нас 6 февраля, сейчас пока ждем инвентарь, – цитирует Павличенко "РИА Новости".

С питанием все в порядке, еще мы вчера были в магазине с (Романом) Репиловым – "сел ему на хвост". Ел креветку в тесте с кимчи, в общем, пельмень такой.