Семен Павличенко: "Олимпиада ничем не отличается от чемпионата мира"

Российский саночник Семен Павличенко оценил свою готовность к Олимпиаде и отметил, что главный тренер национальной команды Альберт Демченко дал ему ценный совет.

– В принципе, мне осталось только пройти акклиматизацию и выйти на пик формы к 10 февраля, когда начнутся соревнования, – цитирует ТАСС Павличенко.

– Отсутствие на трассе главного тренера сборной Альберта Демченко как-то усложнит вам борьбу за медали?

– Я не вижу никаких сложностей в этом. Мы очень хорошо поработали здесь на тренировочной неделе. Нам тренеры уже дали все для того, чтобы мы могли показать высокие результаты и боролись за медали.

– Год назад в Пхенчхане проходил этап Кубка мира по санному спорту, на котором российские саночники выступили не очень успешно. Вы никак не могли чисто проехать девятый вираж…

– Мы просто неправильно подошли к тем соревнованиям. Думаю, слишком много совершили тренировочных спусков перед началом этапа. Нам не удалось тогда эмоционально и физически восстановиться к соревнованиям. Выводы из этого мы, конечно, сделали. Очень важно, чтоб голова была свежая перед самими стартами.

– Вы выступали на Олимпиаде-2014 в Сочи. Этот опыт поможет вам в Пхенчхане?

– Мой товарищ по команде Альберт Демченко, для которого те Игры были седьмыми по счету, сказал мне четыре года назад, чтоб я не тушевался перед стартами. Мол, Олимпиада ничем не отличается от чемпионата мира, везде мне противостоят одни и те же соперники. Волноваться не нужно.

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