Наталия Гарт: "Ситуация с помощью Маздзеру показывает, что спорт объединяет"

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт отметила, что ситуация с Крисом Маздзером демонстрирует объединяющую силу спорта.

Ранее американец Маздзер рассказал, что в январе российский спортсмен предложил ему свои сани, чтобы помочь преодолеть непростой период в карьере. Имя спортсмена Маздзер не назвал, отметив лишь, что сани были современные, а спортсмен опасался, что его не допустят до Олимпиады-2018.

- У нас, у наших и американских спортсменов нет никаких разногласий, - цитирует "Р-Спорт" Гарт. - Мы все дружим, всегда рады друг другу помочь. Если у кого-то есть проблемы, то все всегда идут на помощь. И если Крису Маздзеру это помогло, то мы рады за него. Спорт объединяет, и все это говорит о том, что спорт – это мир. Все друг другу помогают, и это здорово.

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