Лох - лидер после двух заездов на Олимпиаде, Репилов - третий

Трехкратный олимпиийский чемпион немец Феликс Лох лидирует после двух заездов одиночек на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, идущий третьим. В первом заезде Репилов был четвертым, Лох - вторым, а лучшим стал Давид Гляйршер из Австрии.
Третий и четвертый заезд состоятся 11 февраля.
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Одиночка
После двух заездов
1. Феликс Лох (Германия) - 1.35,299 (47,674 + 47,625)
2. Давид Гляйршер (Австрия) - 1.35,487 (47,652 + 47,835)
3. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 1.35,516 (47,776 + 47,740)
4. Крис Маздзер (США) - 1.35,517 (47,800 + 47,717)
5. Сэмьюэл Эдни (Канада) - 1.35,617 (47,862 + 47,755)
6. Кевин Фишналлер (Италия) - 1.35,646 (47,853 + 47,793)...
13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 1.35,971 (48,035 + 47,936)...
17. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.36,260 (48,337 + 47,923)
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/luge/
EstStar
дох - это судьба (с)
18:57 10 февраля
Jean4
Так кто лидер то? Фамилию назовите!
17:59 10 февраля
diolym
Millwall82 Почему за Лоха трут комменты на форуме? 17:26 Я "пендосы" написал - тоже потёрли...
17:41 10 февраля
Millwall82
Почему за Лоха трут комменты на форуме?
17:26 10 февраля
redgy
При удачном золото)
16:56 10 февраля
usuns
при удачном раскладе можно даже и серебро взять, а при неудачном - ваще ничего)
16:36 10 февраля