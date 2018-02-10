Лох - лидер после двух заездов на Олимпиаде, Репилов - третий

Трехкратный олимпиийский чемпион немец Феликс Лох лидирует после двух заездов одиночек на Олимпиаде в Пхенчхане. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, идущий третьим. В первом заезде Репилов был четвертым, Лох - вторым, а лучшим стал Давид Гляйршер из Австрии.

Третий и четвертый заезд состоятся 11 февраля.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Одиночка

После двух заездов

1. Феликс Лох (Германия) - 1.35,299 (47,674 + 47,625)

2. Давид Гляйршер (Австрия) - 1.35,487 (47,652 + 47,835)

3. Роман РЕПИЛОВ (Россия) - 1.35,516 (47,776 + 47,740)

4. Крис Маздзер (США) - 1.35,517 (47,800 + 47,717)

5. Сэмьюэл Эдни (Канада) - 1.35,617 (47,862 + 47,755)

6. Кевин Фишналлер (Италия) - 1.35,646 (47,853 + 47,793)...

13. Степан ФЕДОРОВ (Россия) - 1.35,971 (48,035 + 47,936)...

17. Семен ПАВЛИЧЕНКО (Россия) - 1.36,260 (48,337 + 47,923)